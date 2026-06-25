В Башкирии подвели итоги голосования за территории для благоустройства

В Госсобрании Башкирии прошел экспертный совет по итогам рейтингового голосования по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Голосованием определены 152 общественные территории, которые благоустроят в 2027 году. На эти цели из федерального бюджета будет привлечено более 1 млрд рублей, сообщает сайт Госсобрания.
Руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Александр Мельников проинформировал, что в 2026 году Башкирия заняла второе место в стране по количеству отданных голосов. В голосовании приняли участие более 805 тысяч жителей республики, что составляет около 5% от всех проголосовавших в России. По этому показателю мы уступили лишь Свердловской области, где проголосовало 832 тысячи человек.
Министр жилищно-коммунального хозяйства РБ Ирина Голованова сообщила, что в этом году для голосования по благоустройству было предложено 246 общественных территорий – парков, скверов, набережных, аллей и других пространств в 63 муниципалитетах. Голосование проходило в течение 53 дней – с 21 апреля по 12 июня – и вызвало интерес у жителей.
Особое внимание уделялось работе волонтеров, которых в этом году было задействовано более 12 тысяч. Ирина Голованова отметила, что благодаря их труду удалось обеспечить рекордную поддержку – более 567 тысяч голосов, или 70% от общего числа, были отданы при непосредственном участии добровольцев. Таким образом, каждый восьмой житель республики был опрошен волонтером.
Ранее сообщалось, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.