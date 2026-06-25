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02:56 (UTC+5), 25 Июня 2026

В Башкирии подвели итоги голосования за территории для благоустройства

Фото: Госсобрание РБ | сайт
Сергей Николаев

В Госсобрании Башкирии прошел экспертный совет по итогам рейтингового голосования по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Голосованием определены 152 общественные территории, которые благоустроят в 2027 году. На эти цели из федерального бюджета будет привлечено более 1 млрд рублей, сообщает сайт Госсобрания.

Руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Александр Мельников проинформировал, что в 2026 году Башкирия заняла второе место в стране по количеству отданных голосов. В голосовании приняли участие более 805 тысяч жителей республики, что составляет около 5% от всех проголосовавших в России. По этому показателю мы уступили лишь Свердловской области, где проголосовало 832 тысячи человек. 

Министр жилищно-коммунального хозяйства РБ Ирина Голованова сообщила, что в этом году для голосования по благоустройству было предложено 246 общественных территорий – парков, скверов, набережных, аллей и других пространств в 63 муниципалитетах. Голосование проходило в течение 53 дней – с 21 апреля по 12 июня – и вызвало интерес у жителей.

Особое внимание уделялось работе волонтеров, которых в этом году было задействовано более 12 тысяч. Ирина Голованова отметила, что благодаря их труду удалось обеспечить рекордную поддержку – более 567 тысяч голосов, или 70% от общего числа, были отданы при непосредственном участии добровольцев. Таким образом, каждый восьмой житель республики был опрошен волонтером. 

Ранее сообщалось, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.

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