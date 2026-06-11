В райцентре Башкирии приведут в порядок набережную реки Ай

В Месягутово продолжается благоустройство набережной реки Ай в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». За последние годы здесь появились удобная пешеходная зона, велодорожки, качели, ограждения и зоны отдыха. На очередном этапе продлеваются пешеходные и велосипедные маршруты, устанавливаются малые архитектурные формы и дополнительное освещение.

Как сообщили в минЖКХ, на следующий год жители Дуванского района выбирали объект для благоустройства из трёх вариантов: продолжение благоустройства набережной, пешеходная зона по улице Октябрьской в Месягутово, пешеходная зона по улице Ленина в селе Дуван. Ранее рассказывали, что здание старинного педучилища в Месягутово признано объектом культурного наследия.