Электричка Уфа - Самара перевезла более 20 тысяч пассажиров

Пригородный поезда «Ласточка» по маршруту Уфа - Самара за два месяца перевезла более 20,6 тысяч пассажиров. Об этом сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства Любовь Минакова.
Напомним, новый межрегиональный маршрут запустили 8 мая. Он соединил Башкирию, Самарскую и Оренбургскую области.
Поезд отправляется из Самары по пятницам, субботам и воскресеньям, а из Уфы - по субботам и воскресеньям. Время в пути составляет чуть больше 6 часов.
Маршрут обслуживают современные шестивагонные электропоезда «Ласточка», рассчитанные на 490 пассажиров. Они оснащены всем необходимым для комфортной поездки, включая удобные кресла, систему кондиционирования, розетки для зарядки устройств и места для маломобильных граждан.
Ранее «Башинформ» предупреждал об отмене электрички Самара – Уфа на 18 июля.
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