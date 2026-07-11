Электричка Уфа - Самара перевезла более 20 тысяч пассажиров

Пригородный поезда «Ласточка» по маршруту Уфа - Самара за два месяца перевезла более 20,6 тысяч пассажиров. Об этом сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства Любовь Минакова.

Напомним, новый межрегиональный маршрут запустили 8 мая. Он соединил Башкирию, Самарскую и Оренбургскую области.

Поезд отправляется из Самары по пятницам, субботам и воскресеньям, а из Уфы - по субботам и воскресеньям. Время в пути составляет чуть больше 6 часов.

Маршрут обслуживают современные шестивагонные электропоезда «Ласточка», рассчитанные на 490 пассажиров. Они оснащены всем необходимым для комфортной поездки, включая удобные кресла, систему кондиционирования, розетки для зарядки устройств и места для маломобильных граждан.

Ранее «Башинформ» предупреждал об отмене электрички Самара – Уфа на 18 июля.