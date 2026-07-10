Электричка Самара — Уфа отменяется 18 июля

В Башкирии идёт ремонт железнодорожных путей на перегоне Абдулино – Талды-Булак. В связи с этим в субботу, 18 июля, отменяется пригородный поезд № 7006/7004/7002, который следует маршрутом: Самара (отпр. 17.30) – Похвистнево (приб. 19.21, отпр. 19.22) – Приютово (приб. 22.15, отпр. 22.16) – Уфа (приб. 00.58).
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