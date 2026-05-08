Из Самары в Уфу отправилась первая «Ласточка»

Сегодня, 8 мая, из Самары в Уфу отправился новый пригородный поезд. На маршрут поставили шестивагонную «Ласточку», вмещающую 490 пассажиров. Время в пути между городами-миллионниками составит 6,5 часов, тогда как раньше людям приходилось пользоваться дальними поездами и проводить в дороге больше 8,5 часов. Рейсы из Уфы в Самару будут выполняться по субботам и воскресеньям. Из Самары в Уфу – по пятницам, субботам и воскресеньям. На маршруте действуют федеральные и региональные льготы для отдельных категорий граждан. Стоимость проезда по полному тарифу составит 1599 руб., для школьников и студентов – 871 руб.

О старте нового маршрута сообщила глава минтранса Башкирии Любовь Минакова. «Благодарю Главу Башкортостана Радия Хабирова за поддержку развития железнодорожного сообщения между регионами. А также Куйбышевскую железную дорогу и министерство транспорта Самарской области за сотрудничество. Работа по расширению маршрутной сети пригородных поездов продолжится», – прокомментировала министр.