В Башкирии запустят автобусы на фестиваль «Медь»

В выходные, 11 и 12 августа в селе Воскресенском Мелеузовского района состоится фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь». Специально для доставки гостей к месту его проведения организуется дополнительный маршрут, сообщили в администрации Ишимбайского района.

Допмаршрут № 105 Ишимбай — Верхотор — Воскресенское отправляется в 10 часов, 15.30, 19.15. Обратно: в 11.25, 16.55, 20.35.

Также действует основной маршрут № 105. Из Ишимбая выезды в 7.10, 14.00, 17.10. Из Воскресенского — в 8.35, 15.25, 18.35.

Стоимость проезда 256 руб. (по «Алге» 228 руб., по ЕСПБ 225 руб.). Отправление от 4 платформы автовокзала Ишимбая.