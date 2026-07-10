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06:12 (UTC+5), 10 Июля 2026

В Башкирии запустят автобусы на фестиваль «Медь»

Фото: Станислав Шахов | «Башинформ»
Элина Ахметова

В выходные, 11 и 12 августа в селе Воскресенском Мелеузовского района состоится фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь». Специально для доставки гостей к месту его проведения организуется дополнительный маршрут, сообщили в администрации Ишимбайского района.

Допмаршрут № 105 Ишимбай — Верхотор — Воскресенское отправляется в 10 часов, 15.30, 19.15. Обратно: в 11.25, 16.55, 20.35.

Также действует основной маршрут № 105. Из Ишимбая выезды в 7.10, 14.00, 17.10. Из Воскресенского — в 8.35, 15.25, 18.35.

Стоимость проезда 256 руб. (по «Алге» 228 руб., по ЕСПБ 225 руб.). Отправление от 4 платформы автовокзала Ишимбая.

администрация Ишимбая Махадминистрация Ишимбая Мах
Фото: администрация Ишимбая | Мах

Ранее сообщали: на фестивале «Медь» откроется ретровыставка, а из медного шлака создадут арт-объекты.

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