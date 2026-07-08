В Башкирии на фестивале «Медь» откроется ретро-выставка под открытым небом

В дни фестиваля «Медь» на площадке села Воскресенское откроется фотовыставка ретрофотографий. Этот выставочный проект обращается к одному из самых значимых и одновременно малоизвестных пластов российской истории — горнозаводской цивилизации Башкортостана XVIII–начала XX века.

Посетители увидят две взаимосвязанные стороны одной истории: индустриальные ландшафты Верхотора и Воскресенского и судьбу династии Пашковых, тесно связанной с этими заводами.

Воскресенский и Верхоторский заводы представлены как производственные и поселенческие пространства, где формировались характерные черты уральской горнозаводской среды: плотины, заводские корпуса, печи и следы металлургического производства, вписанные в долины рек и окружающую территорию.

Фотографии, представленные на выставке, делятся на две части. Первый блок — индустриальный: заводские плотины, печи, рабочие пространства и архитектура промышленной эпохи, формирующие облик территории. Второй — мир Пашковых: усадебная среда, семейная культура и повседневная жизнь владельцев заводов.

Сегодня Воскресенское и Верхотор сохраняются как исторические территории с фрагментами заводской застройки, плотинами и остатками производственных сооружений. Эти места воспринимаются как часть культурной памяти Башкортостана и включены в современный контекст осмысления горнозаводского наследия.

Уличная экспозиция в Воскресенском, представленная в рамках фестиваля «Медь», становится частью программы, посвящённой горнозаводскому наследию, где исторические материалы и сохранившаяся среда соединяются в уникальное пространство.

Фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь» пройдет 11 и 12 июля в сёлах Верхотор и Воскресенское. Программа будет идти с 11 до 22 часов. Подробности - на сайте фестивальмедь.рф и в группе в ВК.

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