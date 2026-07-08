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18:05 (UTC+5), 08 Июля 2026

Территория фестиваля «Медь» станет мастерской для художников

В дни проведения фестиваля «Медь» на площадках в селах Верхотор и Воскресенское запланировано множество арт-инсталляций и мастерских современного искусства.

Фото: Станислав Шахов | ИА Башинформ
Лейла Аралбаева
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В селе Верхотор все желающие гости смогут принять участие в создании масштабного арт-объекта под руководством художника по мозаике из Стерлитамака Луизы Байгузиной и арт-куратора Артура Рахметова. 

Для его создания будут использованы кусочки старинного медного шлака — исторического отхода Верхоторского медеплавильного завода, основанного купцом Иваном Твердышевым. Это предприятие работало с 1759 по 1913 год и было одним из ключевых на юге Приуралья. Оставшиеся от масштабного литейного производства объемы шлака до сих пор встречаются в окрестностях бывшего завода. 

Каждый сможет вложить кусочек в арт-объект, который останется после фестиваля на территории парка “Театр времен”. 

В селе Воскресенском прогулочные лодки станут современными арт‑объектами тематики «горнозаводская цивилизация». Для воплощения этой идеи приглашены художники, работающие в разных техниках, от наивного искусства до каллиграфии. 

Под звуки музыки и в атмосфере творчества Радик Мусин, Jean André, Виктор Ермоленко, Азамат 12:34, Эльнур KarKas и Алия Сахапова создадут современное прочтение истории медеплавильных заводов. Они буквально «выплавят» символы горнозаводской цивилизации, и эти образы воплотятся в арт‑объектах прямо на глазах у зрителей. 

Фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь» пройдет 11 и 12 июля в сёлах Верхотор и Воскресенское. Программа будет идти с 11 до 22 час. Подробности на сайте фестивальмедь.рф и в группе в ВК Фестиваль горнозаводской цивилизации "Медь" https://vk.com/cuprumfest

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