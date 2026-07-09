В «Башинформе» открылся обновлённый конференц-зал

«Лофт последние полвека популярен везде, и всегда его любили предпочитающие более неформальный стиль общения. Мне кажется, мы сумели принять советское наследие и превратить его в совершенно современное пространство. Убрали ламинат и увидели вот эту замечательную плитку, было жаль опять прятать такой раритет. Убрали панели и увидели вот этот замечательный красный кирпич, из которого здание строили в 70-х. Конечно, со всем этим наследством пришлось немало поработать», — рассказал гендиректор «Башинформа».

Как отметил литературный редактор агентства Алик Шакиров, отдавший «Башинфому» 30 лет своей своей профессиональной деятельности, поработавший здесь и заместителем главного редактора, и главным редактором, о таком зале сотрудники агентства мечтали давно.

«Обновление зала пресс-конференций, на самом деле, было нашей давнишней мечтой. Нам хотелось, чтобы новый зал соответствовал всем современным требованиям, которые представители медиа-сообщества сегодня предъявляют к подобного рода помещениям, куда не стыдно было бы пригласить именитых гостей. И вот, наконец, такой пресс-зал у нас появился. Надеемся, что наши коллеги по достоинству оценили его дизайн, установленное здесь новейшее оборудование», — сказал ветеран «Башинформа».