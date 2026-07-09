В «Башинформе» открылся обновлённый конференц-зал

Конференц-зал на ул. Кирова, 45, открыл свои двери после ремонта. «„Башинформ“ — ведущее информационное агентство и многолетний лидер информационного поля региона. Наша площадка для брифингов и пресс-конференций должна соответствовать этому званию. Мы прекрасно понимали, что конференц-зал агентства, где освещаются главные темы и события, должен быть современным, удобным, уютным и красивым местом», — прокомментировал главный редактор «Башинформа» Руслан Шарафутдинов.
Генеральный директор агентства Равиль Зарипов отмечает, что самым ценным новшеством стал экран вместо задника, на который можно вывести логотип или название мероприятия, запустить видео, провести презентацию.
«Возможна трансформация места спикеров — со сценой или, если нужно, без неё. Можно проводить лекции, мастер-классы, семинары — теперь это универсальная площадка. Здесь уместны не только наши профильные мероприятия для прессы, но и любые другие форматы донесения идей до аудитории», — прокомментировал Равиль Зарипов.
Зал оборудован светом, звуком, кондиционером, креслами для панельных сессий. Обновлён дизайн — исчезли официальные деревянные жёлтые панели, за 20 лет послужившие фоном бесчисленного количества фото- и видео-отчётов. Теперь пространство оформлено в лофт-стиле.
«Лофт последние полвека популярен везде, и всегда его любили предпочитающие более неформальный стиль общения. Мне кажется, мы сумели принять советское наследие и превратить его в совершенно современное пространство. Убрали ламинат и увидели вот эту замечательную плитку, было жаль опять прятать такой раритет. Убрали панели и увидели вот этот замечательный красный кирпич, из которого здание строили в 70-х. Конечно, со всем этим наследством пришлось немало поработать», — рассказал гендиректор «Башинформа».
Как отметил литературный редактор агентства Алик Шакиров, отдавший «Башинфому» 30 лет своей своей профессиональной деятельности, поработавший здесь и заместителем главного редактора, и главным редактором, о таком зале сотрудники агентства мечтали давно.
«Обновление зала пресс-конференций, на самом деле, было нашей давнишней мечтой. Нам хотелось, чтобы новый зал соответствовал всем современным требованиям, которые представители медиа-сообщества сегодня предъявляют к подобного рода помещениям, куда не стыдно было бы пригласить именитых гостей. И вот, наконец, такой пресс-зал у нас появился. Надеемся, что наши коллеги по достоинству оценили его дизайн, установленное здесь новейшее оборудование», — сказал ветеран «Башинформа».
Как отметил главред «Башининформа» Руслан Шарафутдинов, новый зал открылся 8 июля, и за два дня в нём проведены два мероприятия: пресс-конференции по поводу предстоящих выборов и по итогам туристической бизнес-миссии в Узбекистан.
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