В голосовании смогут принять участие почти 3 млн жителей Башкирии

Единый день голосования назначен на воскресенье, 20 сентября 2026 года, также выборные мероприятия будут проходить 18 и 19 сентября. Об этом сообщили на пресс-конференции в ИА «Башинформ» председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан Азат Галимханов и зампредседателя ЦИК Марат Гадилов. Всего избирателей в республике 2 964 457 человек. Спикеры выразили надежду, что имеющие право голоса жители региона максимально им воспользуются, и явка на выборы будет традиционно высокой.
Как уже известно, в этот раз выборы в Госдуму совмещаются с выборами депутатов Госсобрания – Курултая республики, горсовета Уфы и ряда сельсоветов. Подготовка к проведению голосования уже идёт, всего в республике образовано 69 территориальных и 3249 участковых избирательных комиссий, временных участков будет порядка 40.
Агитационная кампания стартует 22 августа и заканчивается с началом суток 18 сентября. Дней тишины не предусмотрено. Азат Галимханов отметил, что судебная практика сформировала правила использования нейросетей: в рекламной кампании кандидатов не допускается использование полностью вымышленных персонажей и «оживлённых» изображений уже умерших людей. Изображение иных лиц, кроме кандидата, может применяться только с их письменного согласия.
«Сердце избирательной системы — это государственная автоматизированная система „Выборы“. В этом году вышла новая версия этой программы, которая независима от импортных компонентов, теперь это полностью отечественное ПО на облачных технологиях и на отечественном "железе", максимально защищённая, способная работать без интернета, её невозможно взломать. Вся информация о ходе выборов, которую мы видим на дашбордах, черпается именно из неё, именно она аккумулирует итоги процесса», — рассказал Марат Гадилов.
Все голосующие в случае необходимости могут воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель», который позволит проголосовать по месту фактического нахождения в ближайшем участке. В том числе это может быть актуально для дачников и садоводов. Для этого нужно лишь заранее подать заявление в свою комиссию и указать желаемое место голосования.
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