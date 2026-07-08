В голосовании смогут принять участие почти 3 млн жителей Башкирии

Единый день голосования назначен на воскресенье, 20 сентября 2026 года, также выборные мероприятия будут проходить 18 и 19 сентября. Об этом сообщили на пресс-конференции в ИА «Башинформ» председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан Азат Галимханов и зампредседателя ЦИК Марат Гадилов. Всего избирателей в республике 2 964 457 человек. Спикеры выразили надежду, что имеющие право голоса жители региона максимально им воспользуются, и явка на выборы будет традиционно высокой.

Как уже известно, в этот раз выборы в Госдуму совмещаются с выборами депутатов Госсобрания – Курултая республики, горсовета Уфы и ряда сельсоветов. Подготовка к проведению голосования уже идёт, всего в республике образовано 69 территориальных и 3249 участковых избирательных комиссий, временных участков будет порядка 40.