В Башкирии началась подготовка к выборам в Госдуму

18-20 сентября 2026 года в России пройдут выборы в Государственную Думу, и одновременно в Башкирии предстоит выбрать депутатов в Уфимский горсовет, а также в Госсобрание – Курултай республики от округа в Зауралье, депутатов двух сельсоветов в Аургазинском и Белорецком районах, и ещё 36 дополнительных выборов представителей местного самоуправления. Об этом на оперативном совещании в ЦУРе сообщил глава республиканской ЦИК Азат Галимханов.
Выборы готовят 69 территориальных и 3249 участковых избирательных комиссий. Во всех избирательных кампаниях смогут проголосовать 2 964 457 жителей республики, в том числе через сервис «Мобильный избиратель».
Для обеспечения безопасности процесса голосования на избирательных участках планируется задействовать 1516 стационарных и 1822 ручных металлодетектора. На случай аварийного отключения электроэнергии в помещениях территориальных комиссий будут установлены генераторы. Администрации муниципалитетов организуют запасные помещения для выборов на случай нештатных ситуаций.
На выборах депутатов Госдумы будут применяться видеонаблюдение и видеорегистрация. ЦИК России определила 1321 помещение для голосования избирательных участков и 69 помещений территориальных комиссий. На остальных участках будут применяться видеорегистраторы.
Ранее сообщали, как будут голосовать военнослужащие из Башкирии.
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