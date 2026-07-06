Как военнослужащие СВО из Башкирии будут голосовать на выборах в Госдуму

Военнослужащих на СВО обеспечат возможностью проголосовать на выборах в Госдуму в сентябре текущего года. Как сообщил председатель ЦИК РБ Азат Галимханов на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе, в местах дислокации военных частей будут созданы временные избирательные участки, а при организации их работы используют все допускаемые законодательством варианты. Военным дадут возможность проголосовать досрочно или вне помещений, сообразно обстоятельствам.

Находящиеся 18-20 сентября в отпуске смогут отдать свои голоса по месту жительства.