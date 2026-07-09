Башкортостан & Узбекистан: что республики могут предложить в сфере туризма

На фоне активного развития экономических отношений с Узбекистаном Башкирия берет курс на укрепление партнерских связей в сфере туризма. По поручению Главы республики Радия Хабирова с 18 по 21 июня делегация Башкортостана во главе с министром предпринимательства и туризма РБ Светланой Верещагиной посетила Узбекистан. В состав бизнес-миссии вошли представители восьми ведущих туристических компаний региона, включая «Хазина тур», «Мир без границ», «Республика Путешествий» и другие. Итоги деловой поездки в Узбекистан сегодня обсудили на пресс-конференции в агентстве «Башинформ».
Как отметила Светлана Верещагина, целью поездки стало не только знакомство с туристическим потенциалом, но и формирование конкретных деловых предложений для жителей обеих республик.
«Узбекистан сочетает богатейшее историческое наследие и динамично развивающуюся современную инфраструктуру, что открывает широкие возможности для круглогодичных поездок. Для наших жителей это не только возможность прикоснуться к истории Самарканда и Бухары, но и посетить современные горнолыжные комплексы Ташкентской области. Мы нацелены на системную работу по увеличению турпотока и готовы предложить гостям из Узбекистана не менее насыщенную программу знакомства с природными и культурными достопримечательностями Башкортостана», — заявила министр.
По ее словам, важным итогом бизнес-миссии стало подписание более 60 соглашений о сотрудничестве между туроператорами двух республик. Предметная работа по этим договоренностям уже ведется. В настоящее время также прорабатывается возможность возобновления социальных туристических программ для представителей старшего поколения, основанных на принципах паритетности: обмена туристическими группами между Башкортостаном и Узбекистаном.
Однако для того, чтобы туристический обмен стал реальностью, необходимы не только интересные маршруты, но и удобная транспортная доступность. И вопрос уже решён, добавила Светлана Верещагина. Сейчас между Уфой и Узбекистаном выполняются ежедневные прямые рейсы: три — в Ташкент, три — в Самарканд и два — в Наманган. Это делает направление доступным как для организованных групп, так и для самостоятельных путешественников, причем ценовая категория поездок остается вполне приемлемой.
Позицию туроператоров по итогам ознакомительной поездки озвучил руководитель турагентства «Хазина Тур» в Башкирии Комил Сиразетдинов, который родился в Узбекистане и неоднократно бывал там. В частности, он отметил стремительное развитие инфраструктуры:
«Особенно это касается Ташкентской области. Буквально за 4–5 лет там построили новые туристические комплексы, горнолыжные курорты, экологические отели. Многие, кто считает, что в Узбекистане всё ещё ездят на ишаках, ошибаются. Темпы роста Узбекистана поражают и это бросается в глаза. При этом сохраняется и история — Самарканд, Бухара, Хива, Коканд, Ташкент с его почти 3000-летней историей».
Эксперт по туризму Светлана Сулимова (директор ООО «Мир без границ») в свою очередь добавила, что Узбекистан сейчас открывается для туристов с новых сторон. Помимо традиционных культурных маршрутов по городам, страна обладает огромным потенциалом для спортивного туризма, экотуризма. По ее словам, горные районы Ташкентской области вызывают удивление своей доступностью и красотой, напоминая башкирское Мурадымовское ущелье.
Светлана Сулимова также поделилась ориентировочной стоимостью туров. По её словам, поездка на 3–4 дня в Ташкент и Самарканд обойдётся примерно в 55–70 тысяч рублей на человека, а тур по «золотому треугольнику» — Ташкент-Самарканд-Бухара — в районе 90 тысяч рублей. При этом она подчеркнула, что виза для поездки не нужна, но с 1 января 2026 года всем туристам, включая детей до 14 лет, для поездок в Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Белоруссию и Абхазию требуются загранпаспорта.
В ходе пресс-конференции эксперты также обсудили планы по ответному визиту делегации Узбекистана. В Башкортостане активно готовятся к приезду группы представителей туроператоров Узбекистана, которые приедут для знакомства с возможностями республики, чтобы в дальнейшем активно предлагать башкирский турпродукт своим соотечественникам.
«До конца лета мы ждём уже группу из Узбекистана с туроператорами, которые приедут к нам для того, чтобы получше узнать нашу республику и предлагать её своим жителям», — сообщила министр.
Отвечая на вопрос о том, что может привлечь гостей из Узбекистана в Башкортостане, директор Центра экскурсий «Сулейман Трэвэл» Лейсан Сулейманова обратила внимание на природные и культурные особенности республики. По её мнению, узбекских туристов могут заинтересовать уникальные объекты природы, включённые в список ЮНЕСКО, такие как пещера Шульган-Таш и гора Торатау. Она также выделила Музей кочевых цивилизаций, строительство которого сейчас ведётся в часе езды от Уфы.
«Наша цель — именно показать с точки зрения отдыха, что мы их ждём. У нас есть лошади, есть курай, есть степи, есть горы. Есть одежда, которая влюбляет сразу всех. Нас невозможно забыть, когда видишь наши национальные костюмы, когда звучит курай. Для семейного комфортного отдыха, с другой стороны — экстремальный туризм, пещеры, большие водохранилища, озёра. Это Павловка с катерами, пещеры. И санатории — безусловно, им это будет интересно», — перечислила Сулейманова.
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