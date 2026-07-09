Башкортостан & Узбекистан: что республики могут предложить в сфере туризма

Светлана Сулимова также поделилась ориентировочной стоимостью туров. По её словам, поездка на 3–4 дня в Ташкент и Самарканд обойдётся примерно в 55–70 тысяч рублей на человека, а тур по «золотому треугольнику» — Ташкент-Самарканд-Бухара — в районе 90 тысяч рублей. При этом она подчеркнула, что виза для поездки не нужна, но с 1 января 2026 года всем туристам, включая детей до 14 лет, для поездок в Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Белоруссию и Абхазию требуются загранпаспорта.

В ходе пресс-конференции эксперты также обсудили планы по ответному визиту делегации Узбекистана. В Башкортостане активно готовятся к приезду группы представителей туроператоров Узбекистана, которые приедут для знакомства с возможностями республики, чтобы в дальнейшем активно предлагать башкирский турпродукт своим соотечественникам.

«До конца лета мы ждём уже группу из Узбекистана с туроператорами, которые приедут к нам для того, чтобы получше узнать нашу республику и предлагать её своим жителям», — сообщила министр.

Отвечая на вопрос о том, что может привлечь гостей из Узбекистана в Башкортостане, директор Центра экскурсий «Сулейман Трэвэл» Лейсан Сулейманова обратила внимание на природные и культурные особенности республики. По её мнению, узбекских туристов могут заинтересовать уникальные объекты природы, включённые в список ЮНЕСКО, такие как пещера Шульган-Таш и гора Торатау. Она также выделила Музей кочевых цивилизаций, строительство которого сейчас ведётся в часе езды от Уфы.