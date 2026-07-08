В Уфе поручили изыскать средства на обшивку Дворца творчества «Орион»

Районные власти попросили поддержать учреждение в части наружной отделки здания. По словам и. о. мэра Уфы Рустама Шарипова, после капитального ремонта учреждение работает в полную силу, однако сохранность результатов работ находится под угрозой из-за состояния фасада.

«Если мы сейчас не сохраним это здание, то есть внешний фасад не приведем в порядок, то сделанная работа может быть в какой-то момент опять исчезнуть. Все будет протекать и надо сейчас это решить», — отметил и. о. главы города на оперативном совещании в мэрии.

Соответствующие поручения о поддержке проекта даны финансовому блоку администрации.

Дворец творчества «Орион» в Дёмском районе столицы был построен в 1968 году. В феврале 2026 года в здании был завершен капитальный ремонт, сообщал «Башинформ».

Ранее на городской оперативке Рустам Шарипов дал указание подготовить смету для очистки пруда в детском лагере «Луч» под Уфой.