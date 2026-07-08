В детском лагере «Луч» под Уфой может появиться пляж

Исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов проинспектировал детский оздоровительный лагерь «Луч» после проведённой реновации. Он высоко оценил проделанную работу, отметив современные корпуса, продуманную территорию и хорошую инфраструктуру, созданные для комфортного, безопасного и полезного отдыха детей.
Рустам Шарипов обратил внимание на необходимость дальнейшего развития лагеря и затронул вопрос состояния местного пруда. Он поручил проработать возможность его очистки, чтобы в перспективе организовать на нём купание для детей в летний сезон.
«Если мы в будущем сможем добиться очистки пруда, чтобы наши дети могли купаться в летний сезон, то это было бы идеальным решением. Как мне коллеги подсказали на месте, это необходимо делать в зимний период, нужны необходимые сметы. Я хотел бы, чтобы это в виде поручения уже записали и на будущее посмотрели, как и когда это можно сделать», — заявил и. о. мэра.
Напомним, детский лагерь «Луч» определён как флагманский проект для создания образцового места детского отдыха. В рамках реновации уже проведена работа по обновлению корпусов и благоустройству территории.
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