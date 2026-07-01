Двойной бум: в Башкирии продолжается «урожай» двоен

В Башкирии в последние дни участились случаи рождения двоен. Так, по данным Госкомюстиции, в Белорецке в семье Мухаметдиновых родились дочери Дана и Дарьяна. Они стали четвертым и пятым детьми.

В Чишминском районе первой двойней года стали малыши Айрата Альбертовича и Снежаны Радиковны Ганиевых. У них также родились две дочери – Эмили и Амина.

Ранее «Башинформ» писал о «королевской» двойне из Нефтекамска. Виль Рустемович и Татьяна Юрьевна Абраровы стали родителями сына Льва и дочери Николь.

А в Благовещенске двойное счастье случилось у Роберта и Мальвины Кутлияровых. Семья пополнилась сыновьями Амиром и Эмилем.