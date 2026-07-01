В Башкирии родилась «королевская» двойня

В семье Виля Рустемовича и Татьяны Юрьевны Абраровых из Нефтекамска родилась «королевская» двойня. Малыши появились на свет 20 июня. Сына новоиспечённые родители назвали Львом, а дочь – Николь.

Первые документы малышей семья Абраровых пришла получать в местный ЗАГС всем составом. Торжественный момент с ними разделила и прабабушка малышей, сообщил председатель Госкомюстиции Владимир Спеле.

Напомним, «королевской» называют двойню, когда одновременно рождаются мальчик и девочка.

Ранее в семье Роберта и Мальвины Кутлияровых из Благовещенска родились два сына.