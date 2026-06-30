Сказочная история: в Башкирии Мальвина подарила мужу сыновей-двойняшек

Мальчиков навали Амир и Эмиль. Дома новорождённых ждут две старшие сестры – Дарья и Карина. Таким образом, семья Кутлияровых стала многодетной. Радостной новостью поделился председатель Госкомюстиции республики Владимир Спеле.

Судьба познакомила Роберта и Мальвину в Благовещенске. Мужчина из Мишкинского района получал образование в педагогическом колледже. Его супруга родом из Бураевского района, после школы уехала учиться в Бирск. А затем переехала в город, в котором и встретила свою судьбу. Сейчас глава семьи работает на арматурном заводе, а Мальвина Кутлиярова до декрета работала в одном из местных супермаркетов.

Ранее пара из Уфы Тагир и Юлия Насыровы стали родителями «королевской двойни».