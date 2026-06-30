На телеканале БСТ состоится брифинг о ситуации на топливном рынке Башкирии

На телеканале БСТ в прямом эфире расскажут о ситуации на топливном рынке в Башкирии. На вопросы, которые волнуют жителей республики, ответит руководитель республиканского штаба по урегулированию ситуации с топливом, вице-премьер правительства Башкортостана Александр Шельдяев. Прямой эфир начнется сегодня, 30 июня, в 15.00.

Телезрители узнают, что происходит на заправках республики, почему нельзя заправляться в канистры, как решили вопрос со спецслужбами и хватит ли топлива всем.

Напомним, ранее на оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкирии сообщил, что власти региона увеличили поставку топлива на АЗС. Радий Хабиров подчеркнул, что ключевая задача его управленческой команды в сложившейся ситуации — организовать нормальную логистику, насытить топливный рынок и сбить ажиотаж. С 27 июня в регионе принято решение о временном запрете реализации топлива на АЗС «в канистры и иные ёмкости».

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