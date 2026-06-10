Творить добро: Радий Хабиров рассказал о важной потребности человека

Сегодня, 10 июня, во время встречи с активистами-волонтерами Радий Хабиров прокомментировал и тему развития туризма.
— Сам вместе с семьёй посетил много красивых мест в республике, — сказал руководитель региона. — Сейчас у нас несколько объектов так называемого промышленного наследия, которые мы приводим в порядок. Это село Верхотор в Ишимбайском районе, старинное село Воскресенское в Мелеузовском районе, потом перейдём в Белорецкий район, где будем благоустраивать территорию бывшего Тирлянского завода. Ещё один большой проект, который мы обязательно доведём до конца, — это Евразийский музей кочевых цивилизаций в Чишминском районе.
На встрече также обсудили развитие экологического волонтёрства, финансирование трансферов на мероприятия для добровольцев, международное сотрудничество университетов в рамках Межвузовского студенческого кампуса, строительство кинотеатра в Салавате и Ледового дворца в Дюртюлях.
В беседе со спецкором «Башинформа» руководитель региона подвёл ключевые итоги встречи.
— У любого нормального человека есть жизненная потребность творить добро. Волонтёрство — это ответ нашего общества, жителей на современные вызовы. Число добровольцев резко выросло во время эпидемии коронавируса, а потом — с началом СВО. Наша задача — структурировать их работу, учить и поддерживать, обеспечивать безопасность, — резюмировал Радий Хабиров. — Сегодня мне было важно услышать наших волонтёров, понять, чем мы можем им помочь.
Ранее Радий Хабиров рассказал волонтёрам о главной гордости и планах.
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