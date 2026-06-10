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10:53 (UTC+5), 10 Июня 2026

Радий Хабиров рассказал волонтёрам о главной гордости и планах

Руководитель республики честно ответил на вопросы добровольцев.

Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
Азат Гиззатуллин

Сегодня в парке «Патриот» во время встречи с активистами волонтёрского движения Радий Хабиров вручил почётные знаки «Доброволец Башкортостана».

— Мы одними из первых в стране приняли закон о гарантиях деятельности волонтёров, учредили почётный знак в 2020 году. Наша работа заключается в том, чтобы создать условия для вас, чтобы вам было комфортно и безопасно работать, — отметил руководитель региона.

Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
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Участники встречи, в частности, спросили у Радия Хабирова, какие профессии будут востребованы через пять-семь лет.

— В первую очередь это направления, связанные с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом. Мир развивается, и нам тоже нужно быть конкурентными, иначе мы отстанем. Молодое поколение уже в школах должно учиться азам работы с ИИ, — ответил руководитель региона. — Востребованы также будут профессии, связанные с развитием роботизации, биотехнологий, новых методов лечения, исследований возможностей человеческого организма.

Отвечая на вопрос, какими успехами он гордится больше всего, Глава Башкортостана Радий Хабиров подчеркнул, что в нынешнее непростое для страны время для него важнее всего служить родной республике и её жителям, вместе с ними отвечая на все вызовы.

Говоря о развитии добровольческого движения в республике, Глава Башкортостана отметил важность повышения качества волонтёрской деятельности и создания новых мер для её поддержки.

— Предлагаю проводить такие мероприятия, как сегодня, в каждом муниципалитете. Также нужно запустить обучающие семинары для начинающих волонтёров, — сказал руководитель региона. — Важно подумать и о развитии инфраструктуры, чтобы у вас было своё место, где можно было бы собираться и общаться.

Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
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В числе поднимаемых вопросов — меры по увековечению памяти ветеранов боевых действий.

— В каждом районе и городе во время рабочих поездок я встречаюсь с семьями погибших участников СВО. И мы всегда обсуждаем, что создадим в муниципалитетах мемориалы в память об их родных. Центральный большой мемориал откроем в Уфе на улице Зорге перед Дворцом спорта. Объявим конкурс, выберем проект. А пока по республике высаживаем тематические аллеи и именные деревья, — рассказал Радий Хабиров.

Глава Башкортостана также поддержал инициативу волонтёра из Ишимбая об открытии в городе студии для детей с особенными возможностями развития и поручил муниципалитету проработать это предложение.

Ранее Радий Хабиров рассказал о помощи волонтёров Башкирии семьям участников СВО.

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