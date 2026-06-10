Радий Хабиров рассказал волонтёрам о главной гордости и планах

Участники встречи, в частности, спросили у Радия Хабирова, какие профессии будут востребованы через пять-семь лет.

— В первую очередь это направления, связанные с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом. Мир развивается, и нам тоже нужно быть конкурентными, иначе мы отстанем. Молодое поколение уже в школах должно учиться азам работы с ИИ, — ответил руководитель региона. — Востребованы также будут профессии, связанные с развитием роботизации, биотехнологий, новых методов лечения, исследований возможностей человеческого организма.

Отвечая на вопрос, какими успехами он гордится больше всего, Глава Башкортостана Радий Хабиров подчеркнул, что в нынешнее непростое для страны время для него важнее всего служить родной республике и её жителям, вместе с ними отвечая на все вызовы.

Говоря о развитии добровольческого движения в республике, Глава Башкортостана отметил важность повышения качества волонтёрской деятельности и создания новых мер для её поддержки.

— Предлагаю проводить такие мероприятия, как сегодня, в каждом муниципалитете. Также нужно запустить обучающие семинары для начинающих волонтёров, — сказал руководитель региона. — Важно подумать и о развитии инфраструктуры, чтобы у вас было своё место, где можно было бы собираться и общаться.