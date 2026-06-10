Радий Хабиров рассказал волонтёрам о главной гордости и планах

Сегодня в парке «Патриот» во время встречи с активистами волонтёрского движения Радий Хабиров вручил почётные знаки «Доброволец Башкортостана».
— Мы одними из первых в стране приняли закон о гарантиях деятельности волонтёров, учредили почётный знак в 2020 году. Наша работа заключается в том, чтобы создать условия для вас, чтобы вам было комфортно и безопасно работать, — отметил руководитель региона.
Участники встречи, в частности, спросили у Радия Хабирова, какие профессии будут востребованы через пять-семь лет.
— В первую очередь это направления, связанные с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом. Мир развивается, и нам тоже нужно быть конкурентными, иначе мы отстанем. Молодое поколение уже в школах должно учиться азам работы с ИИ, — ответил руководитель региона. — Востребованы также будут профессии, связанные с развитием роботизации, биотехнологий, новых методов лечения, исследований возможностей человеческого организма.
Отвечая на вопрос, какими успехами он гордится больше всего, Глава Башкортостана Радий Хабиров подчеркнул, что в нынешнее непростое для страны время для него важнее всего служить родной республике и её жителям, вместе с ними отвечая на все вызовы.
Говоря о развитии добровольческого движения в республике, Глава Башкортостана отметил важность повышения качества волонтёрской деятельности и создания новых мер для её поддержки.
— Предлагаю проводить такие мероприятия, как сегодня, в каждом муниципалитете. Также нужно запустить обучающие семинары для начинающих волонтёров, — сказал руководитель региона. — Важно подумать и о развитии инфраструктуры, чтобы у вас было своё место, где можно было бы собираться и общаться.
В числе поднимаемых вопросов — меры по увековечению памяти ветеранов боевых действий.
— В каждом районе и городе во время рабочих поездок я встречаюсь с семьями погибших участников СВО. И мы всегда обсуждаем, что создадим в муниципалитетах мемориалы в память об их родных. Центральный большой мемориал откроем в Уфе на улице Зорге перед Дворцом спорта. Объявим конкурс, выберем проект. А пока по республике высаживаем тематические аллеи и именные деревья, — рассказал Радий Хабиров.
Глава Башкортостана также поддержал инициативу волонтёра из Ишимбая об открытии в городе студии для детей с особенными возможностями развития и поручил муниципалитету проработать это предложение.
Ранее Радий Хабиров рассказал о помощи волонтёров Башкирии семьям участников СВО.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.