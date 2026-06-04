Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
14:41 (UTC+5), 04 Июня 2026

Анна Цивилёва посетила на ПМЭФ-2026 высокотехнологичный стенд Башкирии

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков

Статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва посетила на Петербургском международном экономическом форуме стенд Башкортостана. В беседе с корреспондентом «Башинформа» она сказала, что презентация республики вызвала у неё самые положительные эмоции.

«Впечатления самые положительные. Удивляет то, насколько продуманно организован стенд. Новые технологии, искусственный интеллект вы объединили с национальными традициями, с культурой республики. И даже вот юрта, в которой я только сейчас побывала, конечно же, отражает всю особенность и колорит народа. Это очень важно и очень значимо. У нас сейчас закончилась работа на площадке „Душа России“. В принципе, душа России как раз и состоит из такого единения народов, культуры, традиций, ценностей и данный стенд как раз отразил это. Ну и, конечно же, очень красиво. Поэтому спасибо вам», — поделилась мнением Анна Цивилёва.

Стенд Башкортостана на ПМЭФ-2026 выполнен в виде десятиметровой интерактивной инсталляции «Древо Шежере». Она стала одной из самых ярких и впечатляющих экспозиций форума, отметили участники.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru