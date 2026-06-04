Анна Цивилёва посетила на ПМЭФ-2026 высокотехнологичный стенд Башкирии

Статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва посетила на Петербургском международном экономическом форуме стенд Башкортостана. В беседе с корреспондентом «Башинформа» она сказала, что презентация республики вызвала у неё самые положительные эмоции.

«Впечатления самые положительные. Удивляет то, насколько продуманно организован стенд. Новые технологии, искусственный интеллект вы объединили с национальными традициями, с культурой республики. И даже вот юрта, в которой я только сейчас побывала, конечно же, отражает всю особенность и колорит народа. Это очень важно и очень значимо. У нас сейчас закончилась работа на площадке „Душа России“. В принципе, душа России как раз и состоит из такого единения народов, культуры, традиций, ценностей и данный стенд как раз отразил это. Ну и, конечно же, очень красиво. Поэтому спасибо вам», — поделилась мнением Анна Цивилёва.

Стенд Башкортостана на ПМЭФ-2026 выполнен в виде десятиметровой интерактивной инсталляции «Древо Шежере». Она стала одной из самых ярких и впечатляющих экспозиций форума, отметили участники.