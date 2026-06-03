В Башкирии назвали даты сабантуев в Москве и Санкт-Петербурге

В 2026 году сабантуи проходят в 8 регионах России с компактным проживанием башкир: Ленинградской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Свердловской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в Москве, а также в Ташкенте (Узбекистан).

Самыми масштабными традиционно остаются сабантуи в Москве и Ленинградской области. По предварительным расчетам, общий охват участников праздника составит более миллиона человек. В Ленинградской области праздник плуга состоится 13 июня, в столице страны – 4 июля, сообщили в министерстве культуры Башкортостана.

В этом году праздник плуга в регионах проходит под эгидой Года единства народов России, Года большой и дружной семьи. Поддержка участников СВО и членов их семей также будет основным лейтмотивом мероприятий. Также в день проведения сабантуев в Ленинградской области и в Москве делегация Башкортостана навестит земляков, которые получают лечение в госпиталях этих регионов. Основными гостями праздника будут ветераны, участники СВО и члены их семей.

Культурную программу региональных сабантуев будут обеспечивать солисты и творческие коллективы подведомственных учреждений министерства культуры, в частности Национального молодежного театра имени Мустая Карима Республики Башкортостан, Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова, Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения, Нефтекамской государственной филармонии, Сибайского концертно-театрального объединения, Учалинской филармонии, мастера-ремесленники Республиканского центра народного творчества.

Муниципальные районы Башкортостана оформляют этноподворья, где гости праздника знакомятся с культурой и традициями башкирского народа – убранством жилищ, бытом, народными промыслами, одеждой, национальными украшениями, башкирской кухней. В юрте гости увидят принадлежности домашнего интерьера, украшения, кухонную утварь, охотничьи принадлежности и многое другое.

Первые региональные сабантуи прошли 30 и 31 мая в Оренбургской и Свердловской областях и в столице Республики Узбекистан – Ташкенте. Концертную программу представили творческие коллективы Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения и Башкирской государственной филармонии. Этноподворья были организованы Абзелиловским и Хайбуллинским районами.

— Во многих регионах, где компактно проживает башкирское население, традиционно проводится сабантуй. Тем жителям, которые переехали в другие регионы, и тем, которые живут там уже не в первом поколении, это дает ощущение корней, малой родины. Они очень ждут этот праздник, активно участвуют в нем. Это продолжение наших традиций, языковой культуры, культурных традиций, - отметил первый вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев.