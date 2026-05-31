Башкирия получила награду за поддержку участников СВО на форуме «Здравница»

Событие собрало около двух тысяч участников из более чем 60 регионов России.
На форуме заместитель премьер-министра правительства РБ – министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская представила опыт республики в организации санаторно-курортного лечения для участников СВО.
«Полученная награда – это высокая оценка нашей совместной работы с санаториями и медицинским сообществом. Поддержка участников СВО и их семей является одним из приоритетов, обозначенных Главой республики Радием Хабировым. Мы создали эффективную систему, позволяющую бойцам пройти качественную реабилитацию и восстановить здоровье на территории родного региона», – отметила она.
Важным итогом форума стало решение о проведении следующего, уже Международного форума «Здравница-2027» в Уфе. Это откроет новые возможности для презентации потенциала республики на мировом уровне и привлечения инвестиций в санаторно-курортную отрасль.
Ранее сообщалось, что в 2025 году санатории Башкирии заработали 7 миллиардов рублей.
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