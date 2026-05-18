Уфа примет Всероссийский форум «Здравница-2027»

В Уфе в 2027 году пройдет Всероссийский форум «Здравница» с международным участием. Мероприятие является самым главным профессиональным форумом санаторно-курортной сферы. На одной площадке соберутся ведущие отечественные и зарубежные специалисты в области медицинской реабилитации и санаторно-курортного дела.
«Уфа стала победителем заявки на место проведения мероприятия. Это первая международная «Здравница», примут участие более 26 стран. У нас очень много планов, мы готовимся, нам нужно поднять имидж санаториев, привлекательность для других субъектов. Поэтому готовы работать дальше», — сказала вице-премьер – министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская на оперативном совещании правительства.
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