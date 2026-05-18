В 2025 году санатории Башкирии заработали 7 миллиардов рублей

На территории Башкортостана функционирует 8 санаториев, учредителем которых является республика, доложила на оперативном совещании правительства вице-премьер – министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская.

По ее словам, за последние 5 лет в здравницах региона побывали более 405 тысяч человек из Башкортостана, соседних регионов и других стран. Особое внимание уделяется участникам СВО и их семьям. На сегодняшний день всего в санаториях республики прошли лечение более 9,5 тысячи участников СВО и членов их семей.

Объем выручки санаториев за 2025 год составил порядка 7 млрд рублей. К примеру, выручка санатория «Якты-Куль» – 444 млн рублей, санатория «Красноусольск» – 1,3 млрд рублей, санатория «Ассы» – 565,6 млн рублей.

Налоговые поступления от санаториев выросли на 24% и составили 1,3 млрд рублей.

Также Наталья Полянская сообщила, что в 2027 году Уфа примет всероссийский форум «Здравница» с международным участием. Это укрепит имидж региона и подчеркнёт его лидерство в санаторно-курортной отрасли России, отметила министр.

Ранее сообщалось, что Башкирия вошла в топ-5 по количеству отдохнувших в санаториях.