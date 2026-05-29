Глава Башкирии отметил «Территорию женского счастья» в поддержке женщин

В эти дни в Уфе проходит Всероссийская открытая академия «Территория женского счастья». Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что за шесть лет своего существования региональная инициатива выросла в очень мощный социальный проект федерального масштаба, который собирает участников и гостей со всей России.
«Команда „Территории женского счастья“ побывала во многих районах нашей республики. И везде их благодарят за конкретные дела — медицинскую, психологическую поддержку, консультации, которые помогают нашим женщинам реализовать себя в самых разных сферах жизни. Благодарю организаторов проекта и, конечно, его идейного вдохновителя — мою супругу Каринэ. Вы делаете действительно большое дело, которое приносит реальную пользу», — написал Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.
Масштабная VI Всероссийская открытая академия «Территория женского счастья» начала работу в столице Башкирии 28 мая. Её площадки разместились в конгресс-холле «Торатау».
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