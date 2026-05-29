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07:59 (UTC+5), 29 Мая 2026

Глава Башкирии отметил «Территорию женского счастья» в поддержке женщин

Фото: соцсети Главы РБ Радия Хабирова | МАКС
Эдуард Кускарбеков

В эти дни в Уфе проходит Всероссийская открытая академия «Территория женского счастья». Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что за шесть лет своего существования региональная инициатива выросла в очень мощный социальный проект федерального масштаба, который собирает участников и гостей со всей России.

«Команда „Территории женского счастья“ побывала во многих районах нашей республики. И везде их благодарят за конкретные дела — медицинскую, психологическую поддержку, консультации, которые помогают нашим женщинам реализовать себя в самых разных сферах жизни. Благодарю организаторов проекта и, конечно, его идейного вдохновителя — мою супругу Каринэ. Вы делаете действительно большое дело, которое приносит реальную пользу», — написал Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

соцсети Главы РБ Радия Хабирова МАКСсоцсети Главы РБ Радия Хабирова МАКС
Фото: соцсети Главы РБ Радия Хабирова | МАКС

Масштабная VI Всероссийская открытая академия «Территория женского счастья» начала работу в столице Башкирии 28 мая. Её площадки разместились в конгресс-холле «Торатау».

соцсети Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова МАКС
соцсети Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова МАКС
соцсети Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова МАКС
соцсети Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова МАКС
соцсети Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова МАКС
Фото: соцсети Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова | МАКС
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