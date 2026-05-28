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16:25 (UTC+5), 28 Мая 2026

Глава Башкирии отметил важную роль женщин в развитии республики

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

28 мая в уфимском Конгресс-холле «Торатау» Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в работе телевизионной площадки телеканала БСТ в рамках Всероссийской открытой Академии «Территория женского счастья».

В беседе с участием популярных телеведущих Марины Ким и Дмитрия Каретко руководитель региона рассказал о целях инициативы провести в Башкортостане 2026-й под эгидой Года большой и дружной семьи и какую роль в этом играют женщины.

– Мы всегда так работаем, что от любого нового проекта обязательно должна быть польза. Идея большой и дружной семьи – одна из главных в моей управленческой команде. Мы каждый год работаем по этому направлению. Это касается межнациональных и межконфессиональных вопросов, а также личного счастья каждого человека. А для этого мы должны обеспечить хорошую экономику – чтобы у людей были достойные работа и зарплата, комфортная среда вокруг, хорошее здравоохранение и образование, – сказал Радий Хабиров. – Большая и дружная семья – это основа существования нашей республики и всей страны. И сейчас для нас главное – повышать рождаемость. В регионе нет вопросов с рождением вторых и третьих детей, у нас проседает статистика по рождению первого ребёнка. Понимаем, что здесь больше нужно работать с молодёжью. Меры поддержки и материальное стимулирование – это хорошо. Но в первую очередь нужно менять ментальный формат общественного поведения и сознания – для чего ты родился, что важнее всего в жизни. Также мы продолжим создавать комфортные условия для учёбы, досуга нашего подрастающего поколения. Строим новые объекты, один из которых – студенческий кампус, который заметно поднимет уровень высшего образования в республике.
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Продолжая тему реализации молодёжной политики, Радий Хабиров отметил, что проводит встречи с молодыми ребятами на постоянной основе.

– Я всегда с ними разговариваю на равных, мне интересно их слушать. Это важно. Им предстоит развивать нашу республику. А я готов делиться своим опытом, быть для них мудрым наставником, – сказал Глава Башкортостана. – У нас подрастает достойное поколение, талантливые молодые люди. В отличие от нас, которые воспитывались в спокойной обстановке, у них в жизни много вызовов и надо уметь отвечать на них. И помочь в этом должны взрослые.

Радий Хабиров отметил важную роль женщин в развитии республики.

– Все наши силы, энергия и ресурсы идут в первую очередь на поддержку СВО, обороноспособности страны. Мы живём под лозунгом «ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ». Я считаю, что это правильно, – отметил руководитель региона. – А наша задача на месте – продолжать развивать родную республику. Чтобы не было стыдно перед нашими солдатами, когда они вернутся домой. И, конечно, большую роль в этом деле выполняют наши женщины. Спасибо вам за это.
Олег Яровиков ИА «Башинформ»Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

В завершение эфира Глава Башкортостана выразил признательность организаторам и экспертам «Территории женского счастья».

– За шесть лет этого проекта женщины Башкортостана раскрыли свои лучшие качества, стали краше и энергичнее, – резюмировал Радий Хабиров. – Очень важно понимать и не обижать женщину. Счастье у каждого своё, главное – чтобы оно было. Есть разные рецепты. У многих, думаю, счастье прежде всего в детях. Поэтому рожайте и будьте счастливы!

Напомним, сегодня в Уфе открылся форум для всех женщин России.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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