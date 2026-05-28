Глава Башкирии отметил важную роль женщин в развитии республики

28 мая в уфимском Конгресс-холле «Торатау» Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в работе телевизионной площадки телеканала БСТ в рамках Всероссийской открытой Академии «Территория женского счастья».
В беседе с участием популярных телеведущих Марины Ким и Дмитрия Каретко руководитель региона рассказал о целях инициативы провести в Башкортостане 2026-й под эгидой Года большой и дружной семьи и какую роль в этом играют женщины.
– Мы всегда так работаем, что от любого нового проекта обязательно должна быть польза. Идея большой и дружной семьи – одна из главных в моей управленческой команде. Мы каждый год работаем по этому направлению. Это касается межнациональных и межконфессиональных вопросов, а также личного счастья каждого человека. А для этого мы должны обеспечить хорошую экономику – чтобы у людей были достойные работа и зарплата, комфортная среда вокруг, хорошее здравоохранение и образование, – сказал Радий Хабиров. – Большая и дружная семья – это основа существования нашей республики и всей страны. И сейчас для нас главное – повышать рождаемость. В регионе нет вопросов с рождением вторых и третьих детей, у нас проседает статистика по рождению первого ребёнка. Понимаем, что здесь больше нужно работать с молодёжью. Меры поддержки и материальное стимулирование – это хорошо. Но в первую очередь нужно менять ментальный формат общественного поведения и сознания – для чего ты родился, что важнее всего в жизни. Также мы продолжим создавать комфортные условия для учёбы, досуга нашего подрастающего поколения. Строим новые объекты, один из которых – студенческий кампус, который заметно поднимет уровень высшего образования в республике.
Продолжая тему реализации молодёжной политики, Радий Хабиров отметил, что проводит встречи с молодыми ребятами на постоянной основе.
– Я всегда с ними разговариваю на равных, мне интересно их слушать. Это важно. Им предстоит развивать нашу республику. А я готов делиться своим опытом, быть для них мудрым наставником, – сказал Глава Башкортостана. – У нас подрастает достойное поколение, талантливые молодые люди. В отличие от нас, которые воспитывались в спокойной обстановке, у них в жизни много вызовов и надо уметь отвечать на них. И помочь в этом должны взрослые.
Радий Хабиров отметил важную роль женщин в развитии республики.
– Все наши силы, энергия и ресурсы идут в первую очередь на поддержку СВО, обороноспособности страны. Мы живём под лозунгом «ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ». Я считаю, что это правильно, – отметил руководитель региона. – А наша задача на месте – продолжать развивать родную республику. Чтобы не было стыдно перед нашими солдатами, когда они вернутся домой. И, конечно, большую роль в этом деле выполняют наши женщины. Спасибо вам за это.
В завершение эфира Глава Башкортостана выразил признательность организаторам и экспертам «Территории женского счастья».
– За шесть лет этого проекта женщины Башкортостана раскрыли свои лучшие качества, стали краше и энергичнее, – резюмировал Радий Хабиров. – Очень важно понимать и не обижать женщину. Счастье у каждого своё, главное – чтобы оно было. Есть разные рецепты. У многих, думаю, счастье прежде всего в детях. Поэтому рожайте и будьте счастливы!
Напомним, сегодня в Уфе открылся форум для всех женщин России.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.