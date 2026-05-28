Глава Башкирии отметил важную роль женщин в развитии республики

28 мая в уфимском Конгресс-холле «Торатау» Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в работе телевизионной площадки телеканала БСТ в рамках Всероссийской открытой Академии «Территория женского счастья».

В беседе с участием популярных телеведущих Марины Ким и Дмитрия Каретко руководитель региона рассказал о целях инициативы провести в Башкортостане 2026-й под эгидой Года большой и дружной семьи и какую роль в этом играют женщины.

– Мы всегда так работаем, что от любого нового проекта обязательно должна быть польза. Идея большой и дружной семьи – одна из главных в моей управленческой команде. Мы каждый год работаем по этому направлению. Это касается межнациональных и межконфессиональных вопросов, а также личного счастья каждого человека. А для этого мы должны обеспечить хорошую экономику – чтобы у людей были достойные работа и зарплата, комфортная среда вокруг, хорошее здравоохранение и образование, – сказал Радий Хабиров. – Большая и дружная семья – это основа существования нашей республики и всей страны. И сейчас для нас главное – повышать рождаемость. В регионе нет вопросов с рождением вторых и третьих детей, у нас проседает статистика по рождению первого ребёнка. Понимаем, что здесь больше нужно работать с молодёжью. Меры поддержки и материальное стимулирование – это хорошо. Но в первую очередь нужно менять ментальный формат общественного поведения и сознания – для чего ты родился, что важнее всего в жизни. Также мы продолжим создавать комфортные условия для учёбы, досуга нашего подрастающего поколения. Строим новые объекты, один из которых – студенческий кампус, который заметно поднимет уровень высшего образования в республике.