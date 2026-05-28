Сегодня, 28 мая, в уфимском конгресс-холле «Торатау» в шестой раз стартовала Всероссийская открытая академия «Территория женского счастья». Это один из крупнейших общественно-просветительских проектов республики, направленный на поддержку женщин, семьи, материнства, здоровья, просвещения и формирование культуры заботы о человеке. За эти годы проект стал не просто серией мероприятий, а масштабной человекоцентричной экосистемой, объединяющей государственные структуры, общественные организации, медицинское сообщество, экспертов, представителей бизнеса, культуры, образования и средств массовой информации вокруг главной ценности — качества жизни человека.

Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова отметила, что в этом году главной темой выбрано искусство.

«Это удивительная сила, которая помогает людям соединять сердца без слов, которая помогает картинам передавать чувства и эмоции через свет, композицию. Театр, который помогает нам всем увидеть там себя. И вчера Сергей Витальевич Безруков нам это показал изумительным образом на примере своей постановки „Маленький принц“. Ну и самое, наверное, сложное искусство для каждого из нас — это искусство быть рядом друг с другом, принимать друг друга, любить, уважать, находиться рядом и помогать», — сказала Каринэ Хабирова.

По традиции гостей и участников мероприятия поприветствовал Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он отметил, что за эти несколько лет «Территория женского счастья» выросла в один из самых масштабных и узнаваемых общественных проектов республики. Проект объединил десятки тысяч людей со всего Башкортостана.

«Наша мужская миссия — защищать женщин. Они нам помогают, они делают очень многое для мужчин. Они поддерживают нас морально, физически, эмоционально. И мы обязаны заботиться о них, потому что они являются нашими женщинами. И я хочу сказать, что это было бы здорово, если бы каждая семья исполнила свое желание, которое написала на бумажке.

Расскажу вам одну историю. Позывной „Шеф“ была успешным предпринимателем, владела магазином, занималась сельским хозяйством. Два года назад она решила быть рядом, помогать тем, кто защищает Отечество. Сегодня она повар в военном госпитале. Приготовленные ею с душой супы и каши помогают бойцам быстрее идти на поправку. Знаете, что наши ребята любят больше всего? Домашнюю лапшу, как у мамы. „Шеф“ готовит так, что солдаты готовы ее есть каждый день. Бойцу с позывным „Ассы“ так полюбилась ее кухня, что он сделал ей предложение. Теперь они муж и жена. Не зря говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок», — сказал Радий Хабиров.