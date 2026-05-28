В Уфе открылась VI Всероссийская академия «Территория женского счастья»

Сегодня, 28 мая, в Уфе в конгресс-холле «Торатау» начинает свою работу масштабная VI Всероссийская открытая академия «Территория женского счастья». Это уникальный благотворительный и образовательный проект, ежегодно объединяющий женщин разных возрастов, профессий и интересов.

Организаторы подготовили двухдневный марафон лекций, дискуссий, мастер-классов, медицинские и психологические консультации. Вход на площадки академии традиционно бесплатный, но для участия требуется предварительная регистрация.

Гостями мероприятия станут актер Сергей Безруков, телеведущая Юлия Барановская, депутат Госдумы Марина Ким, доктор психологии Виктория Шиманская и международные эксперты.

Ключевым акцентом форума в этом году станет искусство. Также будут подниматься вопросы лидерства, стратегии, благотворительности и построения гармоничных семейных отношений.

Будут работать лектории «Искусство управления», «Искусство говорить», «Искусство быть мамой», «Искусство здорового долголетия», медицинские зоны с бесплатными консультациями профильных врачей, интерактивные площадки с мастер-классами от ведущих психологов и другие активности.

Также состоятся гала-показ «Драгоценные нити Евразии» с участием дизайнеров из России – Чувашии, Татарстана, а также Казахстана, Узбекистана, после которого выступят мировые артисты вместе с симфоническим оркестром Башкирии.

«Я откровенно скажу, что проект «Территория женского счастья» по-настоящему уважаю. За эти годы десятки тысяч женщин смогли получить реальную помощь, медицинскую, консультационную. Проект объединил женщин по разным интересам. И здесь решаются иногда даже отдельные судьбы наших дорогих женщин, которые попали в непростую ситуацию, — говорил ранее Глава республики Радий Хабиров.

Кроме того, это еще полевой проект. За эти годы команда «Территории женского счастья» провела форум в 45 муниципалитетах нашей республики, и везде оказывается реальная помощь людям. Особенно в сельских районах это очень нужно. И медицина современная туда приходит, и замечательные врачи, им всегда говорю "спасибо", лекторы, артисты, и есть возможность пообщаться с интересными людьми».

Полная программа форума представлена на сайте проекта.