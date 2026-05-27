Марина Таран отметила важность единения в парке «Патриот» Башкирии

Военно-патриотический парк «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова является значимой площадкой для воспитания юных жителей Башкирии. Причём не только юношей, но и девушек. Об этом «Башинформу» сказала член Общественной палаты РБ, директор Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи РБ имени Героя России Алмаза Сафина Марина Таран.

«Подрастающее поколение проходит в парке „Патриот“ образовательные, воспитательные модули. А сегодня заложили основу будущих мечети и часовни. И, как сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров, курсанты смогут послушать священнослужителей, помолиться и просто побыть в храмах. Духовность — это неотъемлемая часть воспитания. Но, как правило, мы отдаём эту часть на откуп семье. Но тем не менее духовное воспитание должно быть в жизни каждого человека и важно, чтобы такие места были, в том числе в парке „Патриот“», — отметила Марина Таран.

Развитие инфраструктуры парка и его насыщение тоже являются важной составляющей в росте личности молодых людей, добавила Марина Таран.

«Республика делает огромное количество шагов, Радий Хабиров прикладывает столько сил, чтобы улучшить инфраструктуру, сделать ещё что-то более важное, значимое, глобальное в парке. Всё это нужно для того, чтобы патриотизм проникал в самую глубину человеческого сознания. В парке происходит единение между ребятами. Они приезжают, принимают участие в мероприятиях, рождается настоящая атмосфера дружбы. Думаю, то, что было сделано сегодня, послужит ещё большим толчком к патриотическому воспитанию», — отметила собеседница «Башинформа».

Напомним, сегодня Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в церемонии начала строительства духовно-просветительского комплекса в память о героях, погибших за Родину. Руководитель республики после этого отметил значимость новых объектов в парке «Патриот».