Радий Хабиров отметил значимость новых объектов в парке «Патриот»

Решение о строительстве духовно-просветительского комплекса в военно-патриотическом парке имени Героя России Максима Серафимова в Чишминском районе принималось долго, поскольку надо было найти источники финансирования и подрядчика. Однако задача была решена и сегодня — в день празднования Курбан-байрама богоугодное дело началось. Об этом специальному корреспонденту ИА «Башинформ» сказал Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Все вопросы решили и именно в Курбан-байрам начали строительство. Здесь будет маленькая церковь, маленькая мечеть, этого достаточно для парка „Патриот“. Эти культовые сооружения будут посвящены нашим воинам, погибшим за Родину. Думаю, это хорошее дело, потому что и ребята могут сюда приходить, которые здесь проходят курсы. Здесь будут служить священнослужители, будут общаться с молодёжью. Я очень доволен тем, что стройку начали. Постараемся 4 ноября, в День народного единства эти объекты сдать», — сказал Радий Хабиров.

Руководитель республики добавил, что он следует личному принципу — когда надо добиться результата, даже если есть недостаток ресурсов, важно поступить так, чтобы эти ресурсы найти. Поэтому в парке «Патриот» появляются новые объекты.

«В этом году начнём фундамент бассейна, он нужен. Есть ещё двести гектаров, на которых можно реализовать другие планы. Парк состоялся. В год восемь-десять тысяч ребят проходят здесь пятидневные курсы. Им нравится. Здесь условия хорошие, преподаватели серьёзные», — отметил Глава Башкирии.