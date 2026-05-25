Радий Хабиров поставил город Нефтекамск в пример другим муниципалитетам

Нефтекамск демонстрирует уверенный рост промышленного производства и качественные изменения в городской среде. Об этом заявил Глава республики Радий Хабиров, подводя итоги совещания по социально-экономическому развитию муниципалитета, прошедшего на прошлой неделе.

Ключевые предприятия города, включая «НЕФАЗ», вышли на стабильные темпы работы. Руководитель региона отметил, что прошлогодние сложности на автозаводе успешно преодолены.

Глава Башкортостана высоко оценил результаты системного финансирования программ по формированию комфортной городской среды в Нефтекамске. За последние годы город прошел масштабную трансформацию: отремонтированы и благоустроены центральные улицы, проведена большая высадка деревьев и озеленение, построены современные тематические аллеи.

Радий Хабиров поставил администрацию Нефтекамска в пример другим муниципалитетам региона. Он призвал глав районов и городов активнее внедрять практику создания тематических аллей и комплексного благоустройства общественных пространств.

Ранее Глава ознакомился с ходом благоустройства города Нефтекамска.