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04:47 (UTC+5), 19 Мая 2026

В Башкирии сегодня прогнозируют 3–4 классы пожарной опасности

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Гульфия Акулова

На территории республики на сегодня, 19 мая, прогнозируются 3–4 классы пожарной опасности. В связи с этим лесопожарные формирования переведены в режим повышенной готовности, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

В настоящее время действует лесной пожар в Зилаирском районе. Площадь возгорания при обнаружении составила 0,80 гектара. На тушении работают 35 человек и 9 единиц техники. 

Жителей региона призывают быть предельно внимательными при посещении лесов и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы не допустить новых возгораний.

Штрафы для граждан за нарушение правил пожарной безопасности в лесу составляют до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч, а для юрлиц — до 2 миллионов рублей, напомнили в ведомстве. 

В случае обнаружения дыма или возгорания в лесу или вблизи лесных массивов, просят сообщать в региональную диспетчерскую службу минлесхоза РБ по номеру 8 (347) 218-14-14.

Ранее сообщалось, что аномальная жара в Башкирии сохранится. 

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