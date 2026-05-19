В Башкирии сегодня прогнозируют 3–4 классы пожарной опасности

На территории республики на сегодня, 19 мая, прогнозируются 3–4 классы пожарной опасности. В связи с этим лесопожарные формирования переведены в режим повышенной готовности, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.
В настоящее время действует лесной пожар в Зилаирском районе. Площадь возгорания при обнаружении составила 0,80 гектара. На тушении работают 35 человек и 9 единиц техники.
Жителей региона призывают быть предельно внимательными при посещении лесов и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы не допустить новых возгораний.
Штрафы для граждан за нарушение правил пожарной безопасности в лесу составляют до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч, а для юрлиц — до 2 миллионов рублей, напомнили в ведомстве.
В случае обнаружения дыма или возгорания в лесу или вблизи лесных массивов, просят сообщать в региональную диспетчерскую службу минлесхоза РБ по номеру 8 (347) 218-14-14.
Ранее сообщалось, что аномальная жара в Башкирии сохранится.
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