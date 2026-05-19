В Башкирии загорелся лес в Зилаирском районе 

Лесной пожар зарегистрирован в Зилаирском районе, сообщает госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

По информации регионального минлесхоза, площадь возгорания при обнаружении составила 0,80 гектара. В настоящее время на тушении лесного пожара работают 35 человек и 9 единиц техники.

Также за прошедшие сутки произошли загорания сухой растительности в Бакалинском и Абзелиловском районах.

Всего с начала пожароопасного сезона, с 8 апреля по 19 мая, на территории лесного фонда республики зарегистрировано 8 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 80 гектаров. Подавляющее большинство этих инцидентов обусловлено неосторожным обращением населения с огнем.

Ранее сообщалось, что из-за сухой и жаркой погоды на территории Башкортостана объявлены 3–4 классы пожарной опасности.