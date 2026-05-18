В Башкирии прогнозируют 3–4 классы пожарной опасности

На территории республики на сегодня, 18 мая, прогнозируются 3–4 классы пожарной опасности. В связи с этим лесопожарные формирования переведены в режим повышенной готовности, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

Наиболее сложная обстановка сохраняется в Учалинском лесничестве, где продолжает действовать лесной пожар. Возгорание локализовано на площади 8,9 гектара. В тушении участвуют 14 человек и 5 единиц спецтехники.

В ведомстве отметили, с начала пожароопасного сезона — с 8 апреля по 18 мая — в лесном фонде республики зарегистрировано семь лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнём, составила 64,5 гектара. Подавляющее большинство возгораний, по данным ведомства, произошло из-за неосторожного обращения людей с огнём.

Минлесхоз Башкортостана призывает жителей и гостей республики быть предельно внимательными при посещении лесов и строго соблюдать правила пожарной безопасности. Нарушителям грозят штрафы: для граждан — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

При обнаружении дыма или возгорания в лесу или вблизи лесных массивов нужно сообщить об этом в региональную диспетчерскую службу минлесхоза РБ по телефону: 8 (347) 218-14-14.