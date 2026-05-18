Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
05:38 (UTC+5), 18 Мая 2026

В Башкирии прогнозируют 3–4 классы пожарной опасности

Лесопожарные формирования республики переведены в режим повышенной готовности.

Фото: автор | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

На территории республики на сегодня, 18 мая, прогнозируются 3–4 классы пожарной опасности. В связи с этим лесопожарные формирования переведены в режим повышенной готовности, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

Наиболее сложная обстановка сохраняется в Учалинском лесничестве, где продолжает действовать лесной пожар. Возгорание локализовано на площади 8,9 гектара. В тушении участвуют 14 человек и 5 единиц спецтехники.

В ведомстве отметили, с начала пожароопасного сезона — с 8 апреля по 18 мая — в лесном фонде республики зарегистрировано семь лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнём, составила 64,5 гектара. Подавляющее большинство возгораний, по данным ведомства, произошло из-за неосторожного обращения людей с огнём.

Минлесхоз Башкортостана призывает жителей и гостей республики быть предельно внимательными при посещении лесов и строго соблюдать правила пожарной безопасности. Нарушителям грозят штрафы: для граждан — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

При обнаружении дыма или возгорания в лесу или вблизи лесных массивов нужно сообщить об этом в региональную диспетчерскую службу минлесхоза РБ по телефону: 8 (347) 218-14-14.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru