В Башкирии сохранится аномально жаркая погода 

Аномальная жара, установившаяся в республике, вызвана южным и юго-восточным выносом воздушных масс, поясняет Башгидромет.
Начиная с выходных температура поднялась до рекордных для мая показателей — +30 градусов. В ближайшие дни такая погода сохранится. В некоторых районах столбики термометров поднимутся до +32 градусов.
Характер погоды переменится в среду. 20 мая по северу республики пройдут кратковременные дожди с грозами.
21 мая в Башкирию придет холодный фронт с севера. Температура воздуха понизится ночью до +8, +13, днем до +19, +24 градусов. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди.
Ранее сообщалось, что из-за сухой и жаркой погоды на территории Башкортостана объявлены 3–4 классы пожарной опасности.
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