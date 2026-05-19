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03:08 (UTC+5), 19 Мая 2026

В Башкирии сохранится аномально жаркая погода 

Однако со среды жара уже пойдет на спад.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Гульфия Акулова

Аномальная жара, установившаяся в республике, вызвана южным и юго-восточным выносом воздушных масс, поясняет Башгидромет. 

Начиная с выходных температура поднялась до рекордных для мая показателей — +30 градусов. В ближайшие дни такая погода сохранится. В некоторых районах столбики термометров поднимутся до +32 градусов.

    Характер погоды переменится в среду. 20 мая по северу республики пройдут кратковременные дожди с грозами.

    21 мая в Башкирию придет холодный фронт с севера. Температура воздуха понизится ночью до +8, +13, днем до +19, +24 градусов. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. 

    Ранее сообщалось, что из-за сухой и жаркой погоды на территории Башкортостана объявлены 3–4 классы пожарной опасности. 

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