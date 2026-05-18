В Башкирию пришло настоящее летнее тепло

В Башкирии установилась аномально жаркая погода. В предстоящие 3 дня в республике ожидается настоящее летнее тепло без осадков, сообщает Башгидромет. Из-за высокой температуры в западных районах ожидается высокая пожарная опасность, днем по югу порывы ветра до 17 м/с.

В понедельник, 18 мая, днем ​​воздух прогреется до +26, +31 градусов.

Во вторник, 19 мая, характер погоды не изменится. Дневная температура составит +27, +32, ночью будет прохладнее — от +11 до +16 градусов по региону. Будет ясно и сухо.

В среду, 20 мая, сохранится жаркая и малооблачная погода. Столбики термометров днем ​​покажут до +28, +30 градусов.

Ранее в МЧС по РБ дали рекомендации, как себя вести в жаркую погоду.