На территории трех районов Башкирии ввели высокий класс пожарной опасности

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе минлесхоза РБ, в связи с установившейся сухой и жаркой погодой на территории Альшеевского, Бакалинского, Стерлитамакского районов ввели четвертый класс пожарной опасности.

«Для обеспечения сохранности лесного фонда лесопожарные формирования министерства перешли в режим повышенной готовности. Усилен мониторинг лесного фонда, увеличена частота наземного патрулирования», — пояснили в ведомстве.

Жителей и гостей районов просят проявлять предельную осторожность и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности: не разводить огонь в лесу и на прилегающих к лесу территориях. В случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщать об этом по телефону региональной диспетчерской службы министерства лесного хозяйства РБ: 8 (347) 218-14-14.

Ранее в Башкирии извещатель спас женщину и двоих детей от гибели в огне.