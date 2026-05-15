На территории трех районов Башкирии ввели высокий класс пожарной опасности

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе минлесхоза РБ, в связи с установившейся сухой и жаркой погодой на территории Альшеевского, Бакалинского, Стерлитамакского районов ввели четвертый класс пожарной опасности.
«Для обеспечения сохранности лесного фонда лесопожарные формирования министерства перешли в режим повышенной готовности. Усилен мониторинг лесного фонда, увеличена частота наземного патрулирования», — пояснили в ведомстве.
Жителей и гостей районов просят проявлять предельную осторожность и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности: не разводить огонь в лесу и на прилегающих к лесу территориях. В случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщать об этом по телефону региональной диспетчерской службы министерства лесного хозяйства РБ: 8 (347) 218-14-14.
Ранее в Башкирии извещатель спас женщину и двоих детей от гибели в огне.
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