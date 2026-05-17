В Башкирии ожидается 31-градусная жара

По данным ведомства, сегодня вечером и завтра в течение дня в республике ожидается переменная облачность без осадков, по югу порывы ветра до 17 м/с. Осадки не ожидаются.
Температура воздуха ночью составит +10, +15°, в горных и северо-восточных районах до +5°, днём +26, +31°.
«Находясь на улице, на забывайте о правилах безопасности. Для предупреждения перегрева, тепловых и солнечных ударов рекомендуется избегать воздействия прямых солнечных лучей и носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и носить с собой бутылочку с водой», — рекомендовали в МЧС по РБ.
Ранее в Башкирии за сутки потушили три ландшафтных пожара.
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