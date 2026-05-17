В Башкирии за сутки потушили 3 ландшафтных пожара

За прошедшие сутки в Башкирии зарегистрировано 3 ландшафтных пожара, связанных с возгоранием сухой растительности в Аургазинском, Давлекановском и Благоварском районах. Все пожары потушены, сообщает госкомитет РБ по ЧС.

Всего с начала 2026 года возникло 6 очагов лесных пожаров на общей площади более 55 гектаров и 159 загораний сухой растительности на общей площади более 224 гектаров.