Что делать, если в Башкирии посадки пострадали от заморозков

В Башкирии в настоящее время уже отцвели вишни, груши, заканчивают цветение яблони. Как пояснили «Башинформу» в Южно-Уральском ботаническом саду-институте УФИЦ РАН, возвратные холода опасны для будущего урожая плодовых, но пока серьезных холодов в центральной части республики не было.

Но на севере региона заморозки «ударили», также сообщалось о последствиях значительного похолодания в Белорецком районе, где местный водоем покрылся коркой льда.

«Пострадавшие деревья и растения можно попытаться спасти и помочь восстановить силы. Если накануне прогнозируются заморозки, можно применить старинный метод дымления сада. В случае повреждений стоит провести опрыскивание стимуляторами роста: это позволит обеспечить питание», — поделилась секретами научный сотрудник лаборатории дендрологии Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ РАН Надежда Рязанова.

Она также напомнила, что майские заморозки в Башкирии — абсолютная норма для резко континентального климата.

«Подобные похолодания могут быть и в июне. В прошлом нередко наблюдали снегопады во время цветения тюльпанов. Жители, видимо, об этом забыли, вероятно, спутала карты ранняя весна и существенное, практически летнее, повышение температуры», — пояснила Надежда Рязанова.

Напомним, ранее Башинформ сообщал о резком изменении характера погоды.