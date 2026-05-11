В самой холодной деревне Башкирии Уткалево в мае замёрз водоём

Ночные заморозки ударили по самой холодной точке региона — деревне Уткалево Белорецкого района. В ночь на 11 мая, несмотря на календарную весну, местные жители наблюдали картину, больше свойственную осени: небольшой водоём полностью покрылся ледяной коркой, а на стёклах припаркованных машин образовался плотный иней.

Ранее в ночь на понедельник местами по Башкирии прогнозировались заморозки до -6°. Однако в Уткалево, известном своими суровыми погодными условиями, последствия аномального похолодания оказались особенно заметны.

Специалисты напоминают, что майские заморозки не редкость для горно-лесной зоны республики, и призывают жителей быть внимательными к прогнозам погоды.

Ранее сообщалось, что после холодных выходных синоптики прогнозируют потепление.