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05:51 (UTC+5), 11 Мая 2026

В самой холодной деревне Башкирии Уткалево в мае замёрз водоём

Снимками промёрзших окон и ледяной глади на воде поделился в своих соцсетях местный житель Ришат Хайбуллин.

Фото: Ришат Хайбуллин | личная страница в ВК
Альфия Аглиуллина
Ришат Хайбуллин личная страница в ВК
Ришат Хайбуллин личная страница в ВК
Фото: Ришат Хайбуллин | личная страница в ВК
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Ночные заморозки ударили по самой холодной точке региона — деревне Уткалево Белорецкого района. В ночь на 11 мая, несмотря на календарную весну, местные жители наблюдали картину, больше свойственную осени: небольшой водоём полностью покрылся ледяной коркой, а на стёклах припаркованных машин образовался плотный иней.

Ранее в ночь на понедельник местами по Башкирии прогнозировались заморозки до -6°. Однако в Уткалево, известном своими суровыми погодными условиями, последствия аномального похолодания оказались особенно заметны.

Специалисты напоминают, что майские заморозки не редкость для горно-лесной зоны республики, и призывают жителей быть внимательными к прогнозам погоды.

Ранее сообщалось, что после холодных выходных синоптики прогнозируют потепление.

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