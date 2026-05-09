Жителей Башкирии вновь предупредили о заморозках

МЧС России по Республике Башкортостан рассылает сообщение жителям региона с предупреждением о резком изменении характера погоды. В частности, 10 мая на территории Башкирии ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, а также заморозки в воздухе и на почве до -3 градусов.

Ранее Башинформ сообщал, что в конце вторых майских праздников похолодает еще сильнее: в большинстве районов ожидается до -6 градусов.