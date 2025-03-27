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27 Марта , 19:51

В Уфе бойцы Росгвардии рассказали о служении Отечеству

Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков

Сегодня в России отмечают День войск национальной гвардии. В Уфе состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 214-летию образования войск правопорядка и 9-летия со дня создания войск национальной гвардии Российской Федерации. Росгвардейцев поздравил Глава Башкирии Радий Хабиров.

Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков

Руководитель республики отметил, что военнослужащие отряда специального назначения имени Минигали Шаймуратова, подразделения ОМОН «Урал», СОБР «Толпар» и отряд спецназначения «Гроза» показывают достойный пример служения Родине. Их отвага, мужество и верность присяге проявляются не только на страже порядка, а также на ответственных участках в зоне специальной военной операции.

Боец с позывным «Юпитер» служит в Росгвардии с 2003 года, боевые задачи в зоне СВО выполняет с первых её дней. Мужчина служил в Харьковском, Белгородском и других направлениях. По понятым причинам мужчина не сообщает конкретные места службы, но говорит, что там, где работает Росгвардия, всегда порядок.

Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков

«Поставленные задачи решаем быстро, грамотно, без запинок. Диверсионные группы противника, схроны необходимо выявлять, чтобы мирное население продолжало жить, работать, воспитывать детей», — говорит «Юпитер».

Он рассказал, почему выбрал краповый берет. По его словам, он всегда хотел быть сильным воином.

«Не жалею о своём выборе. Я стал физически крепким, могу пробежать с полной боевой выкладкой несколько километров, взгляд внимательный. Но самые главные качества, которые я обрёл в рядах Росгвардии, это формирование внутри себя сильного характера, стойкости, дисциплины. Наши войска сильны людьми и я горжусь, что служу рядом с настоящими батырами», — отметил «Юпитер».

Офицер управления Росгвардии по Республике Башкортостан с позывным «Адвокат» сегодня был награждён медалью генерала Шаймуратова. Он с самого детства мечтал надеть военную форму. Дед офицера прошёл всю Великую Отечественную войну и Победу встретил на улицах поверженного Берлина. Отец, дяди «Адвоката» тоже носили погоны и служили Отчизне, служит в органах и его брат.

«Так что для меня служба в Росгвардии — это больше, чем работа. Это образ жизни, мышления. Сегодня наша служба приобрела более глобальный характер, вы это понимаете хорошо. Мои сослуживцы, как и я, выполняли важные задачи в зоне СВО. Мы думаем о безопасности страны и нашего народа. Семьи, дети россиян должны жить в спокойствии. Пусть знают, что они под надёжной защитой. Мы не подведём ни их, ни государство, ни Президента», — сказал «Адвокат».

Боец с позывным «Муха» служит в рядах Росгвардии сравнительно недавно — с 2023 года. До этого работал в пожарной части. Сейчас он участник СВО.

«Для меня день образования Росгвардии — праздник, который встречаю с гордостью. Для меня большая честь служить народу и обеспечивать его безопасность. Понимаю и осознаю степень нашей ответственности перед государством. Но это придаёт нам ещё больше сил. Особенно в зоне проведения спецоперации», — подчеркнул боец.

Начальник управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан генерал-майор полиции Александр Бурдо поздравил тех, кто стоит на страже безопасности и спокойствия Родины.

Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков

«Военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии России стоят на защите государства на переднем крае в борьбе с преступностью, терроризмом и экстремизмом, с честью и достоинством выполняют свой воинский и служебный долг в зоне СВО. С первых дней спецоперации военнослужащие отряда специального назначения Росгвардии имени Героя России генерала-майора Минигали Шаймуратова, подразделения ОМОН «Урал», СОБР «Толпар» показали несокрушимую стойкость и верность своему долгу. А с прошлого года приступил к выполнению боевых задач в зоне СВО отряд спецназначения «Гроза».

Подразделения прошли длинный боевой путь, показали примеры мужества и самоотверженности. Мы склоняем головы памяти товарищей, павших при исполнении служебного долга. Их имена навечно в наших сердцах. 

Хочу выразить признательность Главе Республики Башкортостан Радию Фаритовичу Хабирову за поддержку и внимание к задачам, стоящим перед нами, и личное участие в укреплении материально-технической базы, содействие в реализации социальных программ для военнослужащих и их семей. Благодарю руководителей муниципалитетов. Отдельная наша благодарность преподавателям кадетских классов Росгвардии. 

Наша совместная работа приносит хорошие результаты. Мы продолжим достойно выполнять задачи любой сложности», — обратился к товарищам Александр Бурдо.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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