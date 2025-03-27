В Уфе бойцы Росгвардии рассказали о служении Отечеству

Сегодня в России отмечают День войск национальной гвардии. В Уфе состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 214-летию образования войск правопорядка и 9-летия со дня создания войск национальной гвардии Российской Федерации. Росгвардейцев поздравил Глава Башкирии Радий Хабиров.
Руководитель республики отметил, что военнослужащие отряда специального назначения имени Минигали Шаймуратова, подразделения ОМОН «Урал», СОБР «Толпар» и отряд спецназначения «Гроза» показывают достойный пример служения Родине. Их отвага, мужество и верность присяге проявляются не только на страже порядка, а также на ответственных участках в зоне специальной военной операции.
Боец с позывным «Юпитер» служит в Росгвардии с 2003 года, боевые задачи в зоне СВО выполняет с первых её дней. Мужчина служил в Харьковском, Белгородском и других направлениях. По понятым причинам мужчина не сообщает конкретные места службы, но говорит, что там, где работает Росгвардия, всегда порядок.
«Поставленные задачи решаем быстро, грамотно, без запинок. Диверсионные группы противника, схроны необходимо выявлять, чтобы мирное население продолжало жить, работать, воспитывать детей», — говорит «Юпитер».
Он рассказал, почему выбрал краповый берет. По его словам, он всегда хотел быть сильным воином.
«Не жалею о своём выборе. Я стал физически крепким, могу пробежать с полной боевой выкладкой несколько километров, взгляд внимательный. Но самые главные качества, которые я обрёл в рядах Росгвардии, это формирование внутри себя сильного характера, стойкости, дисциплины. Наши войска сильны людьми и я горжусь, что служу рядом с настоящими батырами», — отметил «Юпитер».
Офицер управления Росгвардии по Республике Башкортостан с позывным «Адвокат» сегодня был награждён медалью генерала Шаймуратова. Он с самого детства мечтал надеть военную форму. Дед офицера прошёл всю Великую Отечественную войну и Победу встретил на улицах поверженного Берлина. Отец, дяди «Адвоката» тоже носили погоны и служили Отчизне, служит в органах и его брат.
«Так что для меня служба в Росгвардии — это больше, чем работа. Это образ жизни, мышления. Сегодня наша служба приобрела более глобальный характер, вы это понимаете хорошо. Мои сослуживцы, как и я, выполняли важные задачи в зоне СВО. Мы думаем о безопасности страны и нашего народа. Семьи, дети россиян должны жить в спокойствии. Пусть знают, что они под надёжной защитой. Мы не подведём ни их, ни государство, ни Президента», — сказал «Адвокат».
Боец с позывным «Муха» служит в рядах Росгвардии сравнительно недавно — с 2023 года. До этого работал в пожарной части. Сейчас он участник СВО.
«Для меня день образования Росгвардии — праздник, который встречаю с гордостью. Для меня большая честь служить народу и обеспечивать его безопасность. Понимаю и осознаю степень нашей ответственности перед государством. Но это придаёт нам ещё больше сил. Особенно в зоне проведения спецоперации», — подчеркнул боец.
Начальник управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан генерал-майор полиции Александр Бурдо поздравил тех, кто стоит на страже безопасности и спокойствия Родины.
«Военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии России стоят на защите государства на переднем крае в борьбе с преступностью, терроризмом и экстремизмом, с честью и достоинством выполняют свой воинский и служебный долг в зоне СВО. С первых дней спецоперации военнослужащие отряда специального назначения Росгвардии имени Героя России генерала-майора Минигали Шаймуратова, подразделения ОМОН «Урал», СОБР «Толпар» показали несокрушимую стойкость и верность своему долгу. А с прошлого года приступил к выполнению боевых задач в зоне СВО отряд спецназначения «Гроза».
Подразделения прошли длинный боевой путь, показали примеры мужества и самоотверженности. Мы склоняем головы памяти товарищей, павших при исполнении служебного долга. Их имена навечно в наших сердцах.
Хочу выразить признательность Главе Республики Башкортостан Радию Фаритовичу Хабирову за поддержку и внимание к задачам, стоящим перед нами, и личное участие в укреплении материально-технической базы, содействие в реализации социальных программ для военнослужащих и их семей. Благодарю руководителей муниципалитетов. Отдельная наша благодарность преподавателям кадетских классов Росгвардии.
Наша совместная работа приносит хорошие результаты. Мы продолжим достойно выполнять задачи любой сложности», — обратился к товарищам Александр Бурдо.