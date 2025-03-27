В Уфе бойцы Росгвардии рассказали о служении Отечеству

«Поставленные задачи решаем быстро, грамотно, без запинок. Диверсионные группы противника, схроны необходимо выявлять, чтобы мирное население продолжало жить, работать, воспитывать детей», — говорит «Юпитер».

Он рассказал, почему выбрал краповый берет. По его словам, он всегда хотел быть сильным воином.

«Не жалею о своём выборе. Я стал физически крепким, могу пробежать с полной боевой выкладкой несколько километров, взгляд внимательный. Но самые главные качества, которые я обрёл в рядах Росгвардии, это формирование внутри себя сильного характера, стойкости, дисциплины. Наши войска сильны людьми и я горжусь, что служу рядом с настоящими батырами», — отметил «Юпитер».

Офицер управления Росгвардии по Республике Башкортостан с позывным «Адвокат» сегодня был награждён медалью генерала Шаймуратова. Он с самого детства мечтал надеть военную форму. Дед офицера прошёл всю Великую Отечественную войну и Победу встретил на улицах поверженного Берлина. Отец, дяди «Адвоката» тоже носили погоны и служили Отчизне, служит в органах и его брат.

«Так что для меня служба в Росгвардии — это больше, чем работа. Это образ жизни, мышления. Сегодня наша служба приобрела более глобальный характер, вы это понимаете хорошо. Мои сослуживцы, как и я, выполняли важные задачи в зоне СВО. Мы думаем о безопасности страны и нашего народа. Семьи, дети россиян должны жить в спокойствии. Пусть знают, что они под надёжной защитой. Мы не подведём ни их, ни государство, ни Президента», — сказал «Адвокат».

Боец с позывным «Муха» служит в рядах Росгвардии сравнительно недавно — с 2023 года. До этого работал в пожарной части. Сейчас он участник СВО.

«Для меня день образования Росгвардии — праздник, который встречаю с гордостью. Для меня большая честь служить народу и обеспечивать его безопасность. Понимаю и осознаю степень нашей ответственности перед государством. Но это придаёт нам ещё больше сил. Особенно в зоне проведения спецоперации», — подчеркнул боец.

Начальник управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан генерал-майор полиции Александр Бурдо поздравил тех, кто стоит на страже безопасности и спокойствия Родины.