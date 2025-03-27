Новости Башкортостана и Уфы
81.46
+0.7
94.04
+0.37
67.25
-0.19
12+ °C
Облачно
Паводок-2025Идеи - в делоСчастье - это вместе
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Политика
27 Марта , 18:08

Глава Башкирии поблагодарил Росгвардию за верность долгу

Глава Башкирии Радий Хабиров в День войск национальной гвардии России по уже сложившейся традиции лично поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником. На встрече с руководителем региона присутствовали сотрудники Росгвардии, 29-го отряда спецназа, ОМОНа, СОБРа.

Как рассказал Радий Хабиров корреспонденту агентства «Башинформ», он считает, что эти бойцы олицетворяют мощную защиту от внутренних врагов, хотя многие из них служат и на СВО.

«Вы знаете, в составе войск национальной гвардии — два наших батальона: „Салават Юлаев-1“ и „Салават Юлаев-2“. Ребята успешно воюют. А мы им всячески помогаем: и морально, и материально: купили 20 единиц тяжелой техники — трёхосные 20-тонные полностью бронированные машины, — рассказал Глава республики. — Словом, делаем все для того, чтобы они вернулись с Победой живыми и невредимыми. И сегодня я искренне и от души поздравляю и ребят, которые сейчас в Башкирии, и парней, которые находятся в зоне СВО. В их адрес от всей республики — слова уважения и восхищения».

Автор:Азат Гиззатуллин
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru