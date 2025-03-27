Глава Башкирии поблагодарил Росгвардию за верность долгу

Глава Башкирии Радий Хабиров в День войск национальной гвардии России по уже сложившейся традиции лично поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником. На встрече с руководителем региона присутствовали сотрудники Росгвардии, 29-го отряда спецназа, ОМОНа, СОБРа.

Как рассказал Радий Хабиров корреспонденту агентства «Башинформ», он считает, что эти бойцы олицетворяют мощную защиту от внутренних врагов, хотя многие из них служат и на СВО.

«Вы знаете, в составе войск национальной гвардии — два наших батальона: „Салават Юлаев-1“ и „Салават Юлаев-2“. Ребята успешно воюют. А мы им всячески помогаем: и морально, и материально: купили 20 единиц тяжелой техники — трёхосные 20-тонные полностью бронированные машины, — рассказал Глава республики. — Словом, делаем все для того, чтобы они вернулись с Победой живыми и невредимыми. И сегодня я искренне и от души поздравляю и ребят, которые сейчас в Башкирии, и парней, которые находятся в зоне СВО. В их адрес от всей республики — слова уважения и восхищения».