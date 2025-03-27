Радий Хабиров поздравил служащих с Днем войск национальной гвардии России

27 марта в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню войск национальной гвардии России. Оно состоялось на базе отряда специального назначения имени генерал-майора Минигали Шаймуратова.

Руководитель республики поздравил бойцов с профессиональным праздником и поблагодарил личный состав за добросовестную службу и верность долгу.

– Росгвардия является надёжной опорой нашей страны. Каждый день военнослужащие и сотрудники национальной гвардии решают важнейшие задачи – обеспечивают общественный порядок, охраняют стратегические объекты и критическую инфраструктуру, противостоят преступности, терроризму и экстремизму, – сказал Радий Хабиров. – Ваш профессионализм, готовность защитить страну, граждан порой ценой собственной жизни вызывают глубокое уважение. Вы – настоящий пример служения Отечеству. Особые слова благодарности – нашим ветеранам. Ваш боевой опыт, самоотверженность в полной мере проявились в тяжёлых испытаниях. Мы склоняем головы и чтим память тех, кто погиб, выполняя боевые задачи. Их героизм навсегда останется в наших сердцах.

Глава Башкортостана отметил мужественное решение добровольцев отправиться на специальную военную операцию и заверил, что республика исполнит все обязательства по поддержке своих земляков.

– Росгвардейцы выполняют ответственные задачи и в зоне СВО. В прошлом году мы продолжили доукомплектование батальонов имени Салавата Юлаева, передали обмундирование, вооружение и военную технику. Сегодня батальоны успешно решают боевые задачи в составе Южного федерального округа войск национальной гвардии России, – подчеркнул Радий Хабиров. – Органы власти республики будут и впредь оказывать всемерное содействие. Речь идёт о выплатах военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной службы в зоне СВО, ежеквартальных денежных выплатах.

Радий Хабиров вручил бойцам Росгвардии государственные награды Башкортостана и передал орден генерала Шаймуратова отцу погибшего воина.

Начальник регионального управления Росгвардии генерал-майор полиции Александр Бурдо выразил признательность руководству Башкортостана за участие в поддержании материально-технической базы подразделений и поблагодарил коллег за добросовестное выполнение служебных обязанностей. Участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших при исполнении долга бойцов.

Свои поздравления с профессиональным праздником личному составу регионального управления также адресовал заместитель председателя Государственного Собрания – Курултая Башкортостана Салават Хусаинов.

После торжественной части Глава Башкортостана пообщался с бойцами и осмотрел выставку вооружений Росгвардии, высоко оценив уровень оснащённости войск.

– Всегда приезжаю поздравлять ребят. Они защищают нашу мирную жизнь, эффективно работают в зоне специальной военной операции. Это мощная силовая застава от внутренних врагов, – сказал в беседе со спецкором «Башинформа» Радий Хабиров. – В составе войск национальной гвардии воюют первый и второй батальоны Салавата Юлаева. Мы постоянно в контакте с ними. Республика поддерживает самих воинов и помогает в улучшении материальной базы. Передали им 20 единиц тяжёлой техники, в том числе полностью бронированные машины. Мы всё делаем для того, чтобы ребята остались живыми и невредимыми. Всем им – слова глубокого уважения.