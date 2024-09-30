В Уфе следователи завели дело по факту строительства на месте старого кладбища

В Уфе по результатам проверки публикаций в СМИ о строительстве на территории объекта культурного наследия возбуждено уголовное дело по факту халатности. Ранее «Башинформ» информировал о начале строительства на территории старого кладбища, которое признано объектом археологии «Монастырь Благовещенский, кладбище -1». Застройщик снес объект культурного наследия — фундамент Игуменского корпуса, где ведет незаконные строительно-земляные работы.

По данному факту следственный отдел по Октябрьскому району возбудил уголовное дело по статье «халатность». Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.