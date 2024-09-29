Земельные работы на объекте культнаследия в Уфе попали в поле зрения прокуратуры

Прокуратура Башкирии организовала проверку по поводу возможных нарушений при использовании земельного участка, расположенного на улице Сочинской в Уфе рядом с объектами, обладающими признаками культурного наследия. Информация об этом появилась накануне в некоторых СМИ.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, сотрудники проверят исполнение законодательства об объектах культурного наследия, земельного и градостроительного законодательства и дадут правовую оценку действиям ответственных должностных лиц в части передачи участка коммерческой организации и его использования.



При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.