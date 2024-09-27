В Уфе в приёмной президента РФ обсудили подготовку к зиме

В Уфе в приемной президента России главный федеральный инспектор по Башкирии Алексей Касьянов провел совещание с участием руководителей федеральных, региональных структур власти и силового блока. По поручению полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова рассматривались вопросы готовности региона к отопительному сезону.

На подготовку к нему предприятия ЖКХ направили 4,4 млрд рублей: отремонтировали котельные, тепловые и водопроводные сети, создали запасы топлива и источники резервного электроснабжения, сформировали 352 аварийно-восстановительные бригады, привели в порядок резервный жилой фонд.

Однако в отдельных городах и районах контрольные ведомства выявили недостатки, которые требуют принятия существенных решений.

Также обсуждались меры по погашению задолженности коммунальщиков за топливно-энергетические ресурсы. Сегодня эта сумма составляет 2,3 млрд рублей. За последний год она выросла на 813 млн.

Главный федеральный инспектор просил контролирующие, силовые структуры и ответственные органы власти обратить на этот вопрос особенное внимание, наладить механизм своевременной оплаты потребителями счетов за тепло, газ и свет, потому что «значительная часть инфраструктуры ЖКХ требует ремонта, который можно было бы сделать на деньги должников».

Как сообщал «Башинформ», пока включать отопление в регионе не планируется — погода остаётся тёплой, но в ряде муниципалитетов отопительный сезон уже стартовал.